Morto Milos Forman | il regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo e

Milos Forman è Morto. Il regista di capolavori come Amadeus e Hair aveva 86 anni : È morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto Formanova.Forman era noto soprattutto per i film girati da emigrato in America, quali 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' o 'Gli amori di una bionda' e ...

