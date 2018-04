MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps | lanciato il conto corrente per le Pmi oggi | 14 aprile

MONTE DEI Paschi di Siena/ Mps - Morelli : nessuna aggregazione in vista (oggi - 13 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,7 euro ad azione. Morelli : nessuna aggregazione in vista . Ultime notizie live di oggi 13 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:26:00 GMT)

Bancari MONTEpaschi in rivolta "Pressing insostenibile dei capi" Quelle telefonate ripetute in filiale... : Per fortuna che è una banca pubblica, con l'ombrello dello Stato al 68% del capitale che l'ha messa al sicuro fino al 2021. Per di più, non ci sono neanche gli stress test periodici della Bce che fotografano la tenuta reale della banche europee più grandi rispetto a improvvisi scenari avversi. Eppure nelle filiali Mps pare che il clima sia poco sereno Segui su affaritaliani.it