Miti e leggende sul disastro del Titanic

Miti e leggende sulla Festa di San Patrizio : Il fiume Chicago colorato di verde per la Festa di San Patrizio (foto: Brian Kersey/Getty Images) La Festa di San Patrizio è, dopo Halloween, una delle feste d’importazione più popolari in Italia. È plausibile che l’etanolo abbia una parte nel successo di questa colonizzazione culturale, e di certo per divertirsi non è necessario conoscere l’Irlanda oltre gli stereotipi che la caratterizzano. Ma, senza voler rovinare la Festa a ...

17 marzo : falsi Miti e vere leggende su San Patrizio : Non chiamatelo irlandese. Patrono d’Irlanda sì, ma non nato in Irlanda. San Patrizio, che si festeggia in tutto il mondo sabato 17 marzo, è nato in Scozia, secondo la più accreditata delle tradizioni, ma c’è anche chi dice che sia nato in Inghilterra o Galles. Non ha nemmeno portato lui il cristianesimo nell’isola di Dublino. Solo alcuni dei falsi miti sul monaco che è diventato simbolo degli irlandesi del mondo, tutti vestiti di verde per ...