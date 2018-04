Missione leggerezza | 15 citazioni per «volare alto»

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) La parolaè molto amata. Quando si parla di peso forma. Di panico da bilancia, di stress da bikini. Ma nei restanti casi, è maltrattata. Una ragazza leggera, è una ragazza che chiunque può conquistare. Un pensiero leggero, è un pensiero che non merita di essere trasformato in azione. Un uomo leggero, è uno che non ti piace a meno che tu non abbia vent’anni e bisogno di perdere tempo. Ma in queste valutazioni, c’è un errore di base: la parola “” viene confusa con la parola “superficialità”. E invece, è tutt’altra cosa. È leggero chi ha un atteggiamento positivo e sereno. Chi ha una mente aperta, capace di gestire il lato imprevedibile della vita, senza angosciarsi di fronte ai cambiamenti, senza farsi abbattere dai colpi bassi. È leggero chi sa respirare. Quindi, chi sa vivere. E soprattutto, lascia vivere: è profondo senza darlo a vedere. La sua presenza risulta ...