Missili sulla Siria | Matteo Salvini non ci sta | Errore tremendo | Italia non sia

Missili Usa - Gb e Francia sulla Siria | Colpiti tre obiettivi militari | Trump : "Assad è un mostro"| Mosca avvertita : "Reagiremo" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: Colpiti siti militari a Damasco e Homs. Fonti del regime di Assad affermanoche contro la Siria "sono stati lanciati circa 30 Missili, unterzo dei quali sono stati abbattuti". La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su Missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Scontro USA-Russia - Trump annuncia i Missili sulla Siria

Israele - Missili sulla Siria per colpire l'Iran? Video : Una cosa è certa, l'attacco all'aeroporto militare Siriano di Tiyas, noto come T-4, c'è stato. le vittime sarebbero 14 [Video] ed i media Siriani hanno subito puntato il dito contro Washington in riferimento alle parole di Trump che prometteva una pronta reazione [Video] dopo il presunto attacco chimico alla citta' di Douma. Ma gli Stati Uniti hanno seccamente smentito l'azione, con il trascorrere delle ore è stata avanzata un'altra ipotesi, ...

Trump sulla Siria : «Russia - arrivano i Missili». Mosca : «Li usi per i terroristi» : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

