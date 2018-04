MILOS FORMAN È MORTO Il regista della libertà e dei due mondi | il ricordo di Facchinetti

Cinema in lutto - è morto il regista premio Oscar MILOS Forman : Cinema in lutto , è morto il regista premio Oscar Milos Forman Celebre per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, ha vinto grazie ai suoi film numerosi premi internazionali Continua a leggere

Addio a MILOS FORMAN - uomo da due Oscar : Conosciuto nel mondo soprattutto per Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus (che gli valsero due premi Oscar), ma anche per il musical contro la guerra in Vietnam Hair e per Larry Flynt – Oltre lo scandalo, il regista e sceneggiatore ceco Milos Forman «se ne è andato silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi affetti più stretti», ha rivelato Martina Zborilova (sua terza moglie dopo le attrici Jana Brejchová e Vera ...