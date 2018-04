Miloš Forman ' Il cuculo | Amadeus e ora Goya i miei eroici antieroi' - Cinema

Morto Miloš Forman regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus - Cinema - Spettacoli : È Morto a 86 anni il regista di origine ceca Miloš Forman vincitore di due premi Oscar come miglior regista nel 1976 per Qualcuno volò sul nido del cuculo e nel 1985 Amadeus , per i quali vinse ...