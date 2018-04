Milano | senzatetto trovata morta a Segrate

Milano. Il sistema di accoglienza senzatetto funziona : “Il censimento dei senza dimora dimostra che il sistema dell’accoglienza milanese ha raggiunto importanti risultati. Dai dati, raccolti dalla Fondazione

Milano : oltre 2.600 senzatetto - 77% ospitato in centri (2) : (AdnKronos) - A Milano un'elevata percentuale di senza dimora è ospite di strutture di accoglienza notturna (77%): il dato risulta "significativamente superiore" a quelli di altri contesti italiani ed internazionali. Circa 700 volontari e più di 40 enti cittadini hanno partecipato all’iniziativa. Il

Milano : oltre 2.600 senzatetto - 77% ospitato in centri : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - oltre 2.600 senzatetto censiti a Milano, il 77% ospitato in strutture di accoglienza. Questi, in sintesi, i dati emersi da RacCONTAMI2018, il censimento delle persone senza fissa dimora realizzato lo scorso febbraio dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti in collaborazione

Milano. Appello a segnalare senzatetto in difficoltà : In vista del freddo previsto per i prossimi giorni, che si intensificherà in particolare nelle ore notturne, il Comune di

Milano : Majorino - sciacallaggio destra su morte senzatetto : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - "Provo pena per gli sciacalli della destra che ci attaccano per la morte di un senzatetto. Aggiungo che il fatto che quando governavano loro di senzatetto ne morivano molti di più non può essere per noi una consolazione. In queste sere e notti saremo ancora di più sulle

Maltempo : Comune Milano - centinaia posti liberi in strutture per senzatetto : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Sono ancora alcune centinaia i posti liberi nelle strutture del territorio milanese adibite all’accoglienza dei senza fissa dimora. La capacità dei centri è stata potenziata fino ad arrivare a circa 2.700 posti letto a disposizione per l’intera settimana in cui è previs

Maltempo Milano : il Comune potenzia i servizi per i senzatetto : In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà. Saranno 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto il prossimo weekend. Il Comune si prepara così ad affrontare il freddo intenso dei prossimi giorni e a garantire un rifugio a chiunque ne avrà ...

Maltempo : Comune di Milano potenzia servizi per senzatetto : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà. Saranno 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto i

Milano. 02/884 47645–646-647–648–649 per segnalare senzatetto : In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, basta una semplice telefonata ai numeri 02/884 47645–646-647–648–649 per segnalare

Senzatetto picchiato a Milano : è gravissimo : Il responsabile del ferimento è un consulente finanziario di 48 anni. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione

Milano : Progetto Arca - 1000 coperte termiche pronte per i senzatetto (2) : (AdnKronos) - “D’inverno, per strada, i nostri operatori e volontari sono presenti ogni giorno e ogni notte per dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Questo - dice Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - non significa solamente offrire un riparo dal freddo e garan