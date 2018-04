Milano | due feriti a colpi di pistola in appartamento a Milano | uno è grave

Milano - due uomini feriti a colpi di pistola in casa : uno è grave : Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola sabato mattina in un appartamento in via Sant'Erlembardo, a Milano. Sarebbero due persone dell'Est Europa, una delle quali trasportate in pericolo di ...

Vermi nella marmellata in due scuole di Milano : In due diverse confezioni di marmellata, servite nelle mense di due scuole di Milano, sono stati trovati due Vermi. Le scuole in cui sono avvenuti i ritrovamenti mercoledì 5 aprile sono la scuola primaria...

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

Incendi in due McDonald's a Milano e Sedriano : 16.25 - L’Incendio nel box sotto il McDonalds di Milano di piazza XXIV maggio, zona Darsena, sarebbe scoppiato a causa di alcuni lavori. Due operai stavano smontando una cisterna che un tempo veniva usata per il riscaldamento quando sono divampate le fiamme: una scintilla sarebbe venuta a contatto con un po’ di gasolio. Erano circa le 12.30. In breve l’ingresso del fast food è stato coperto da un coltre di fumo. I due operai, poi soccorsi dal ...

McDonald's - incendi in due locali a Milano e Sedriano - : Il primo dei due roghi si è verificato nel fast food del Comune lombardo intorno alle 12 di oggi. L'altro, invece, qualche ora dopo nel sotterraneo di piazza XXIV maggio. In entrambi i casi nessuno è ...

McDonald’s - incendi in due locali a Milano e Sedriano : McDonald’s, incendi in due locali a Milano e Sedriano Il primo dei due roghi si è verificato nel fast food del Comune lombardo intorno alle 12 di oggi. L’altro, invece, qualche ora dopo nel sotterraneo di piazza XXIV maggio. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito o intossicato Parole chiave: ...

Sanità e tangenti : sei arresti a Milano per corruzione in due ospedali - Regali di lusso per agevolare un'azienda : Due primari dell'ospedale Pini di Milano , due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...

Ultimo ha annunciato due concerti molto speciali a Roma e Milano : Poche settimane prima dell’inizio del suo Peter Pan Live Tour 2018, Ultimo ha annunciato due live decisamente speciali in programma a novembre. Roma, esageriamo !?!? Un post condiviso da Ultimo (@Ultimopeterpan) in data: Apr 4, 2018 at 10:00 PDT Il vincitore delle “Nuove proposte” a Sanremo 2018 per la primissima volta salirà sul palco dei due palazzetti più importanti d’Italia: il Palalottomatica di Roma e il ...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...