Milano Al Museo Botanico alla scoperta dell’Oriente

Milano : Giosetta Fioroni in una antologica al Museo del Novecento (2) : (AdnKronos) - "Milano è una città particolare per Giosetta Fioroni, che proprio qui, sessant’anni fa, fece la sua prima mostra personale in una galleria privata" ricorda l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno. "Questa è la sua prima mostra in uno spazio espositivo pubblico e siamo felici di pote

Milano : Giosetta Fioroni in una antologica al Museo del Novecento : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Per la prima volta Milano dedica al talento eclettico e interdisciplinare di Giosetta Fioroni una grande mostra antologica, con oltre 160 opere. Promossa e prodotta dal Comune di Milano e dal Museo del Novecento, in collaborazione con la casa editrice Electa, la mostra '

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al Museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Milano - Palazzo Citterio - restauri finiti : ad aprile il debutto del museo : Il conto alla rovescia è cominciato. Tra poche settimane - l'11 aprile - Palazzo Citterio si svelerà al pubblico dopo i restauri. L'apertura proseguirà durante il Salone del Mobile. Una mostra ...

Milano. Sboccia la primavera al Museo botanico Aurelia Josz : La primavera Sboccia al Museo botanico Aurelia Josz, che sabato 10 marzo torna ad aprire le porte ai milanesi per

6 marzo - Vincenzo De Feo presenta '...prima del CLICK' a DamArs c/o Museo dell'Arte e della Scienza - Milano : ... Presidente del Comitato Civico "Non sei solo", presenterà la Seconda Edizione del libro "...prima del CLICK" di cui è autore, Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella,4 a pochi passi ...

Milano. Museocity torna con aperture straordinarie : Alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, Museocity Milano torna da oggi fino a domenica 4 marzo con

Milano. Sergio Rebora curatore artistico del Museo a cielo aperto : Il Cimitero Monumentale di Milano ha il suo curatore artistico e scientifico. Si è conclusa la selezione pubblica per la figura

Al Museo della scienza di Milano sbarcano i marziani : Cosa meglio dello strumento più usato dai ragazzi può far intraprendere un viaggio su Marte? Ispirato al film «Sopravvissuto» e a «L'uomo su Marte» è nato un progetto per Ps4 in grado di ...

Milano. Il sabato pomeriggio al Museo botanico Aurelia Josz : A Milano sabato 10 febbraio il Museo botanico Aurelia Josz torna ad aprire le sue porte per un pomeriggio di attività ad

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

Milano. Oggi la domenica al Museo : Oggi 4 febbraio torna “domenica al Museo“. L’iniziativa del Comune di Milano e del MiBACT prevede l’apertura gratuita dei musei