Milan | l' orgoglio di Gattuso | ' Il Napoli fa venire mal di testa | ma siamo ancora vivi'

Arsenal- Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su Donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso . E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada ...

Berlusconi : 'Orgoglioso di Gattuso - ha portato lo spirito del mio Milan . Ma il modulo...' : Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Gattuso ; ha dato alla squadra lo spirito giusto, quello spirito con cui siamo riusciti a vincere in tutto il mondo '.

Milan - Puma nuovo sponsor tecnico/ Ufficiale - accordo pluriennale. Gulden : orgogliosi di vestire i rossoneri : Adesso è Ufficiale : il Milan si lega a Puma per i prossimi anni. Il brand la cui azienda si trova in Baviera disegnerà le divise della società rossonera, che ha abbandonato Adidas(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Basket - Eurolega : Barcellona-Milano 81-83. Che orgoglio! : Barcellona-Milano 81-83 , 25-15, 48-42; 62-64, Prova d'orgoglio per l'AX Milano che, senza Kuzminskas, passa in rimonta a Barcellona. Sotto anche di tredici nel primo tempo i biancorossi rientrano in ...