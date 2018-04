Milan | Gattuso | Stiamo bene ma serve una prova super Reina? Oggi me ne frego

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Milan - l'orgoglio di Gattuso : 'Il Napoli fa venire mal di testa - ma siamo ancora vivi' : Ora ha l'obbligo di diventare il più forte del mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione nei suoi confronti'. Zapata e Musacchio. 'Ho molta fiducia in loro. Tra due mesi Zapata giocherà ...

Milan - nell'anniversario cinese tante ombre e una luce : Gennaro Gattuso : Il rinnovo con Montella di inizio stagione aveva continuato a dettare la politica societaria lungo la via dell'ottimismo, incondizionato e, a posteriori, anche immotivato. Con l'aeroplanino in ...

Milan - Fassone e il primo anno di Yonghong Li/ "Gattuso il nostro Ferguson - senza Champions nessun dramma" : Milan, il primo anno di Yonghong Li: "Torneremo grandi e vincenti", e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti. Le parole del presidente e dell'amministratore delegato rossoneri

Milan - Fassone elogia Gattuso : “Speriamo faccia come Ferguson…” : Milan, Fassone elogia Gattuso- Un nuovo matrimonio messo nero su bianco dal rinnovo contrattuale. Marco Fassone coccola Gattuso e si prepara ad affrontare un finale di stagione con il sogno Champions ancora nel cassetto. L’amministratore delegato rossonero, intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, ha analizzato anche l’eventualità di un altro senza Champions League. “NON SAREBBE […] L'articolo Milan, ...

Milan - 4 sorprendenti addii per Gattuso - ma i sostituti sono più forti? I nomi Video : Il #Milan si sta preparando alla prossima stagione. La struttura dirigenziale è divisa in due rami. Uno fa capo a Marco Fassone che conta di diradare tutte le eventuali nubi che potrebbero addensarsi sul futuro che, salvo smentite clamorose, non metteranno a repentaglio il futuro sportivo del club rossonero che, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe solo costretto a cambiare proprieta'. L'altro, invece, ha come punto focale l'operato di ...

Serie A - Li Yonghong : «Stimo Gattuso. Il Milan tornerà tra le grandi» : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Milan - ecco la lista dei cedibili di Gattuso : c'è una sorpresa assoluta Video : Il #Milan vive questo finale di stagione su più binari. Quello societario da cui presto ci si augura possa arrivare chiarezza, ricordando che appare molto difficile credere possa esserci un pericolo per la dimensione sportiva del club. Quello relativo alla squadra che si pone l'obiettivo di arrivare più in alto possibile in campionato. E c'è anche e soprattutto quello dirigenziale che fa capo a Mirabelli, ma che coinvolge anche Gattuso e ...

Il Milan di Gattuso mette in vendita Zapata - Gomez - Antonelli e Mauri : Il Milan di Gattuso attende il verdetto della Uefa sul Settlement Agreement e anche notizie sul rifinanziamento a Elliott. Intanto si