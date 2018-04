Milan | futuro a rischio? Macché | ci sono 40 mln in arrivo | ecco da dove

Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro : tavola rotonda all’Università degli Studi di Milano : L’Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro sarà il tema della tavola rotonda: “Cells, l’Ospedale del futuro” che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano). Un dibattito che esplora gli scenari della Sanità del futuro, indagando le relazioni tra innovazione e tecnologia e il ...

Pirlo : "Futuro? Contatti con Nazionale e club. Sorpreso da Gattuso - ha cambiato il Milan" : "Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci". Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del ...

Inter - slitta il rinnovo di Icardi : il futuro può essere lontano da Milano : Icardi via dall'Inter a giugno. E' la paura di buona parte dei tifosi nerazzurri, è uno scenario tutt'altro che impossibile. Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma quanto anticipato da Calciomecato.com: il rinnovo di Maurito, che sembrava essere vicino, è invece slittato al termine della stagione . L'Inter ha fatto sapere che non è ...

Milan - deciso il futuro di Musacchio : Primo acquisto del Milan cinese, Mateo Musacchio sembra destinato a restare in rossonero nonostante le poche presenze dall'arrivo di Gennaro Gattuso . Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'ex Villarreal , che sta accettando il ruolo di alternativa, ha risposto positivamente quando è stato chiamato in causa.

Milan - per Suso e Donnarumma futuro incerto : La Gazzetta dello sport sceglie questo titolo: 'Gigio e Suso, futuro incerto'. Il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di cederli in estate, ma le cose potrebbe cambiare se il Diavolo non riuscisse a ...

Milan - Gigio e Suso - futuro incerto. Kalinic pretende garanzie : Su Donnarumma: "Gigio è tra i più forti al mondo e ce lo teniamo stretto, non ascolto quello che dice Raiola". Su Suso: "Finché c'è la voglia di proseguire insieme nessuno si muove. Se Jesus vorrà ...

Gattuso 2021 : il Milan prepara così il suo futuro : Gattuso 2021: il Milan prepara così il suo futuro C’è la firma sul contratto per i prossimi tre anni. L’ad Fassone: “Con Rino un progetto molto interessante” Continua a leggere

Gattuso 2021 : il Milan prepara così il suo futuro : Il nuovo contratto, la fiducia, il progetto per il prossimo triennio. I perché della scelta rossonera

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città - 2 - : ... un focus su fotografia, scienza e Architettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-ux Teatrino progettato da Matteo Ghidoni Salottobuono per e-ux Architecture e realizzato grazie al ...

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città - 2 - : ... un focus su fotografia, scienza e Architettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-ux Teatrino progettato da Matteo Ghidoni Salottobuono per e-ux Architecture e realizzato grazie al ...

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città (2) : (AdnKronos) - Amministratori, policy maker, scienziati, filosofi, Architetti, scrittori, urbanisti e studiosi di fama internazionale, come Cino Zucchi e Alberto Rollo, si confronteranno per indagare il nesso tra sviluppo sostenibile e inclusivo, trasformazione urbana e cittadinanza. Il programma sar

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - torna a Milano la Arch Week, dal 23 al 27 maggio: una settimana di eventi, promossa dal Comune di Milano, dal Politecnico, dalla Triennale, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Con la seconda edizione della manifestazione, per cinque giorni Milano

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Un programma di talk, dibattiti, spettacoli e proiezioni prenderà il via giovedì 24 con una lecture pubblica di Jacques Herzog. Dal confronto tra Milano e altre città internazionali, il programma con ...

Il futuro di Milano si chiama Mind : innovazione - università - imprese : Il futuro di Milano ha un nome suggestivo: Mind. La mente, il cervello pulsante della nuova metropoli di scienza e conoscenza. O, traducendo l'acronimo, Milano Innovation District. È il nome deciso per la grande area ex Expo, il Parco della Scienza che ospiterà Human Technopole, il campus scientifico dell'Università Statale, un grande centro ospedaliero come il Galeazzi e gli uffici e i laboratori di una lunga serie di ...