dire

: Forlì, due migranti protestano per i ritardi della diaria e chiudono un'operatrice in una stanza - stregastregonza : Forlì, due migranti protestano per i ritardi della diaria e chiudono un'operatrice in una stanza - salvatoremero12 : Pure!! Tu mi dai la paghetta in ritardo io ti rapisco un’operatrice... Forlì, due migranti protestano per i ritardi… - RadioLondra_ : Migranti, a Bologna un giardino ricorda le vittime del naufragio del 2013 -

(Di sabato 14 aprile 2018) 14 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Al Biografilm 2018 'The cleaners', il docufilm sul mondo di Facebook 13 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Daparte battaglia per la 'carta' dei riders: paghe eque e diritto al conflitto per i fattorini 13 aprile 2018 Nessun commento ...