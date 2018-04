“Mi ha tagliato il pene” Follia in camera da letto | una nottata di passione finita in

caffeinamagazine

(Di sabato 14 aprile 2018) Una storia di violenza, sangue, di corse in ospedale e delicate interventi chirurgici per far sì che un uomo potesse continuare a godere a pieno della propria sessualità. E di accuse e polemiche, dopo quell’operazione che a quanto pare non ha dato i frutti sperati nonostante il responso favorevole dei medici. A rovinare la vita al protagonista di questa vicenda, raccontata sulle pagine del Messaggero, è stata una ragazza brasiliana trentunenne conosciuta in discoteca, per caso, nel bel mezzo di una serata di festa spensierata. Lui, 36 anni, caporal maggiore degli alpini originario di Galatina, in provincia di Lecce, si era avvicinato a lei e aveva iniziato le presentazioni di rito. Tra i due pareva scattato qualcosa, con la serata che prende la piega desiderata quando inizia un rapporto sessuale. Lei, però, disoccupata e senza permesso di soggiorno, all’improvviso ...