Medicina | nel mondo 5 bimbi su 1000 con anomalia congenita al pene

(Di sabato 14 aprile 2018) Uno dei temi di cui si discute al congresso Frontiers in Genito-Urinary Reconstruction in corso all’Università Tor Vergata di Roma, è l’ipospadia: nel5 bambini su mille nascono con taledel. Sostanzialmente, il meato uretrale non è posizionato sulla punta delma sull’asta peniena o nei casi più gravi a livello dello scroto o del perineo. Non è una condizione dolorosa e le forme lievi non prevedono una indicazione chirurgica, ma nelle forme più severe si opta per un intervento correttivo tra i 4 e i 12 mesi di vita per garantire la piena funzionalità urinaria e sessuale da adulti. L’si determina durante lo sviluppo in utero: il tessuto che forma l’uretra non si chiude completamente e in molti casi anche il prepuzio non si sviluppa adeguatamente. Secondo gli esperti non tutti gli interventi riescono perfettamente: ...