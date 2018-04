MEDIASET | MARIO GIORDANO VIA DOPO DEL DEBBIO E BELPIETRO Tre allontanamenti illustri

MEDIASET - salta Mario Giordano a Stasera Italia : Grandi cambiamenti in Mediaset : dopo la chiusura di “Dalla vostra parte” di Maurizio Belpietro e di “Quinta Colonna” di Del Debbio salta anche Mario Giordano a “ Stasera Italia ” E’ tempo di bilanci, ma soprattutto di chiusure in Mediaset che nel corso delle ultime settimane ha fatto salta re una serie di programmi. E’ notizia di queste ore, infatti, che Mario Giordano è stato sollevato da ogni ...

MEDIASET - Mario Giordano lascia il suo programma come Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro : Mario Giordano lascia la guida della sua trasmissione, in anticipo sulla normale conclusione della stagione. Il giornalista conduceva la striscia serale quotidiana Stasera Italia il cui timone passa adesso in mano a Marcello Vinonuovo. Negli ultimi tempi la stessa sorte è toccata anche a Dalla vostra parte, presentato da Maurizio Belpietro, e Quinta colonna, programma in mano a Paolo Del Debbio. Mario Giordano lascia Stasera Italia: bassi ...