Mediaset | B caccia Belpietro | Del Debbio e Giordano Ma se perde voti non è colpa dei

(Di sabato 14 aprile 2018) Accecato dall’ira per la sconfitta elettorale che lo sta tenendo ai margini, Silvio Berlusconi vuole riprendersi il centro della scena, guidato come sempre da un grande ego e da un senso di eternità faraonico. Non lo dice a parole ma lo dimostra col suo linguaggio del corpo al fianco di Matteo Salvini al termine del secondo round di consultazioni e con il repulisti in atto a. Dopo l’annuncio della chiusura di Quinta colonna condotto da Paolo Dele Dalla vostra parte di Maurizioè toccato a Mario, direttore del Tg4 sollevato dalla responsabilità editoriale della striscia Stasera Italia. Le motivazioni ufficiali sono genericamente relative ad una ristrutturazione dei programmi di informazione sulle reti(come succede dopo ascolti non soddisfacenti) ma – dati i temi trattati da questi programmi e il loro stile, definiti ...