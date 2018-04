: May,attacco non per rovesciare regime - NotizieIN : May,attacco non per rovesciare regime - roby800 : RT @nenanewsagency: L'attacco sferrato contro la #Siria non punterebbe a rovesciare il presidente Bashar Assad. 'Il destino di Assad dipend… - laltraguanciama : RT @CremaschiG: Eh allora le prove dell'attacco #chimico del governo della #Siria ? #Trump #May #Macron le prove? Servitù italiana da #Gent… -

La premier britannica May ha annunciato il coinvolgimento dell'UK nell'alla Siria con gli Usa e la Francia. Ha precisato che non si tratta di "un intervento nella guerra civile siriana". L'obiettivo "non è un cambio di", sottolinea, insistendo sul concetto di azioni "mirate" contro l'arsenale di armi chimiche attribuito alle forze di Bashar al-Assad, per dissuadere "il" dal farne uso e ammonire che non ci può essere "impunità" al riguardo, conclude May(Di sabato 14 aprile 2018)