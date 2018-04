Matteo Salvini | il retroscena | Luigi Di Maio rifiuta l' incontro E con Silvio

Alessandro Di Battista : "Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù" : "Salvini ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del Berlusconismo". Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia. "Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi, ma forse non può farlo - ha aggiunto - Forse ci sono cose che non sappiamo. ...

Matteo Salvini - il retroscena : lo sfogo dopo la piazzata di Silvio Berlusconi - 'agli italiani girano le palle' : Si sono presentati in nove , nove!, davanti al capo dello Stato, i tre leader Salvini-Berlusconi-Meloni più i capigruppo, perché volevano mostrarsi compatti: ma perfino lì, nelle segrete stanze del ...

Matteo Salvini - cosa fa mentre la meloni litiga con Berlusconi : Giorgia meloni infuriata, Matteo Salvini calmo e quasi distaccato. Nel video che svela la lite tra la leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi al Quirinale c'è un'altra cosa che colpisce. Ed è ...

Lega : Matteo Salvini pronto a vendere la storica sede di via Bellerio : La sentenza della Cassazione è attesa in queste ore: dirà se la Lega sarà tenuta a restituire tutti i 40 milioni di rimborsi elettorali che sono spariti sotto la gestione Bossi-Belsito o se invece ...

Matteo Salvini infastidito dallo show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...

Cresce l’ipotesi di un incarico a Matteo Salvini : Il Pd ha ribadito al Presidente Sergio Mattarella proprio ruolo di minoranza. E’ cambiata quindi la posizione dem. Non più

Matteo Salvini beccato da Franco Bechis al bar : 'Vi spiego perché tratto così gli alleati' : L'appuntamento con Matteo Salvini c'era, e l'idea era fare quattro chiacchiere nella sede della Lega di Terni ieri, nella mattinata che si era ritagliato per lanciare la campagna elettorale per l' ...

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio : Cav furibondo : Silvio Berlusconi è furibondo. Quella telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio sulla nomina del leghista Nicola Molteni alla presidenza della commissione speciale della Camera , lo ha innervosito ...

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l’inesperienza nell’arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello ...

La scelta di Matteo Salvini per non bruciare Giorgetti - furia di Silvio Berlusconi : La presidenza della Commissione speciale a Montecitorio Matteo Salvini , a sorpresa, è stata assegnata a Nicola Molteni. Segno non solo che il leader della Lega si muove in maniera autonoma rispetto ...

Silvio Berlusconi - il clamoroso sfogo contro Matteo Salvini : Una furia, Silvio Berlusconi . Che, nonostante le rassicurazioni di Matteo Salvini sull'unità della coalizione di centrodestra, seguita a sospettare che in realtà il leader della Lega e Luigi Di Maio ...

Perché Matteo Salvini ha querelato un prete : Matteo Salvini ha querelato un prete. Non oggi, intendiamoci: la denuncia presentata dal segretario della Lega nei confronti di don Alberto Vigorelli, 79 anni, collaboratore della parrocchia di Mariano Comense...