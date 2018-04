mariaFausta | la cantautrice e polistrumentista in tour con Le Orme e David Cross

bumbimediapress

(Di sabato 14 aprile 2018) L’Artista messinese presenta l’album solista “Million Faces”. Si è esibita a Parigi per presentare il nuovo album “Million Faces” uscito di recente e disponibile in formato Cd, in digital download e su tutte le piattafdi streaming, dividendo il palco con grandi musicisti, tra i quali il famoso violinista francese, scomparso di recente, Didier Lockwood. Ora, la songwriter esarà …