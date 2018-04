Maestra d' asilo violenta | la bidella la denuncia ma viene licenziata

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018) ROMA - La vicenda che vi raccontiamo ha dell'incredibile perché ha come protagonista una collaboratrice scolastica che di fronte ai metodi violenti di alcune maestre ha deciso dire, come conseguenza di questo suo legittimo gesto la donna è statalaLa vicenda si è verificata in una scuola per l'infanzia di Roma dove Barbara Nasso, questo il nome della donna, prestava servizio. Lo sfogo dell'ex collaboratrice scolastica è avvenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus durante il programma Ecg condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Durante l'intervista la donna ha raccontato di un evento avvenuto nel febbraio del 2013 quando, ormai stanca dei metodi utilizzati da unache lavorava nel suo stesso istituto, ha ritenuto necessario rivolgersi alle forze dell'ordine per tutelare i bambini che ...