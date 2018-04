Mad Entertainment vince a Cartoons on the Bay | primo premio a ' Hope'  

Cartoons on the Bay : Hope di Mad Entertainment vince il Pitch Me! : Un toccante racconto di formazione e memoria, una divertente storia di integrazione e due inventori un po' folli che spiegano la scienza divertendo. Sono i tre progetti scelti dalla giuria del Pitch Me! 2018 a Cartoons on the Bay, Festival del crossmediale e dell'animazione televisiva promosso da Rai