“Ma Francisco Porcella ci sarà?” Ballando con le stelle | in settimana il concorrente ha

(Di sabato 14 aprile 2018)con le, domande: ci sarà Giovanni Ciacci, che dopo il malore della scorsaha annunciato di voler abbandonare lo show di Milly Carlucci? E ancora: ci sarà, il surfista che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio che gli è costato la lussazione della clavicola? I fan dipossono tirare un sospirone di sollievo adesso: ci saranno entrambi nella puntata che andrà in onda sabato 14 aprile 2018. Ciacci, che qualche giorno fa si è lasciato andare durante la trasmissione Detto Fatto, annunciando la sua intenzione di mollare lo show per il troppo stress, ha confermato la sua presenza. Pare che siano state Milly Carlucci e Caterina Balivo a convincerlo a cambiare idea. Ora concentriamoci sul ‘caso’. “Un tempismo proprio perfetto per farmi male – spiegava mercoledì scorso dall’ospedale ...