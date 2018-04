M5S Enna favorevole a tavolo tecnico su rifiuti

Penna (M5S) : ‘Spiagge non stop’ - Ostia rinasce : Penna (M5S): Spiagge fruibili fino a sera grazie alla delibera approvata in Assemblea capitolina Roma – Carola Penna, Consigliera capitolina del M5S, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso... L'articolo Penna (M5S): ‘Spiagge non stop’, Ostia rinasce proviene da Roma Daily News.

Elezioni - Tolinelli - M5S - fa tappa a Ravenna : 'Il caso Zanforlini non ci danneggerà' : E cio' che emerge e' una 'politica sconcertante'. Per esempio in campo energetico, tra impianto di stoccaggio gas a Cotignola e centrale a biomasse di Russi. 'Pura follia ambientale: i privati ...

M5S - l’avvocato Zanforlini candidato a Ravenna : “Io massone? Fatti miei. Mi devono uccidere per farmi rinunciare” : Non smentisce di essere stato massone, ma nonostante questo dichiara che non firmerà l’atto di rinuncia alla candidatura richiesto dal Movimento 5 stelle. “Mi devono uccidere per farmi rinunciare”, è il commento di David Zanfolini, avvocato di Ferrara e candidato all’uninominale con il M5s a Ravenna, intervistato dal Corriere della sera. Dopo Piero Landi, candidato in Toscana, Bruno Azzerboni in Calabria, e Catello ...