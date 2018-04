Luca | 53 anni di Vinci | ha un infarto mentre fa la doccia | lo salvano i suoi due cani

Luca ARGENTERO COMPIE 40 ANNI / Dal debutto al Grande Fratello al successo nel mondo del cinema : LUCA ARGENTERO spegne oggi 12 aprile le sue prime 40 candeline: il debutto in televisione al Grande Fratello e il successo nel mondo del cinema italiano e internazionale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Luca Argentero compie 40 anni : il sex symbol in 40 curiosità : Tra il Grande Fratello e il primo ciak, tra un matrimonio alle spalle e una nuova storia d’amore, Luca Argentero compie 40 anni e, se si guarda indietro, può rivivere tutti gli snodi cruciali della sua vita: dalla laurea in Economia all’avventura nel reality, dagli esordi in tv fino al successo con Ozpetek, passando per la relazione chiusa con Myriam Catania a quella appena cominciata con Cristina Marino. Il desiderio di paternità? Non manca, ...

Luca Argentero : Il nostro Brad Pitt compie 40 anni - : Foto Instagram Per il secondo incontro, quello dell'elogio dell'economia, eravamo in una roulotte, su un set a Firenze . L'avevo aspettato tutto il giorno per intervistarlo. Sarà stato il 2009 o il ...

Luca Barbareschi 'Ho Brizzi sotto contratto per tre anni è un genio - quelli del MeToo dei mentecatti' : MATERA - "Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni". Lo ha detto, parlando con l'Ansa, l'attore, regista, produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi, oggi tra i ...

Luca Barbareschi 'Ho Brizzi sotto contratto per tre anni è un genio - quelli del MeToo dei mentecatti' - TV/Radio - Spettacoli : MATERA - 'Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni'. Lo ha detto, parlando con l'Ansa, l'attore, regista, produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi, oggi tra i ...

Viareggio - malore mentre dorme in una stanza d’albergo : Luca muore a 36 anni : È morto a 36 anni per un improvviso malore Luca Rovai, famoso psichiatra viareggino. A trovare il suo corpo senza vita nella stanza di un albergo dove aveva trascorso la notte sono state le donne delle pulizie. A settembre avrebbe dovuto sposare la sua compagna.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi, l'attacco a Selvaggia Lucarelli: Alla gogna per il suo silenzio (e per quel litigio di 7 anni fa). I fan si scagliano contro la giornalista per non aver ricordato Frizzi

Silvio Berlusconi manda avanti Gianni Letta : incontra Luca Lotti prima del disastro Bernini : Più che un retroscena, è un indizio. Giovedì, più o meno 24 ore prima della spaccatura del centrodestra sul nome di Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato, Gianni Letta plenipotenziario di ...

C'è posta per te 2018 diretta : la storia di Luca ed Anna dopo 68 anni : [live_placement]C'è posta per te 2018 puntata 17 marzo: anticipazioniprosegui la letturaC'è posta per te 2018 diretta: la storia di Luca ed Anna dopo 68 anni pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 23:20.

Elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è morto - tra gli applausi - ma è morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...

Cantù. Luca Volpe uccide il nonno Giovanni : Dramma familiare in provincia di Como. Giovanni Volpe è stato ucciso a coltellate ieri nel pomeriggio. Il delitto è avvenuto a

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

GIANNI MORANDI FOTO in BAGNO ALL'AUTOGRILL, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.

Il personaggio televisivo ed esperto di look, Giovanni Ciacci, è in gara a Ballando con le stelle al fianco di Simone Todaro. I motivi che lo hanno indotto a scegliere un partner maschile.