Lopez | ' Vittoria importante' Oddo | ' Giusto che il club faccia le sue considerazioni'

Notizie Inter - Lisandro Lopez : ”Felice per la la vittoria e per il mio debutto” : ll difensore dell’Inter, Lisandro Lopez, ha commentato la vittoria contro il Bologna nel giorno del suo esordio con la maglia nerazzurra. Esordio a San Siro per Lisandro Lopez, che commenta così il successo casalingo contro il Bologna: “La cosa importante oggi è il ritorno alla vittoria da parte della squadra, poi ovviamente sono molto felice anche per il mio debutto. E’ stata una partita difficile, da cui possiamo trarre ...