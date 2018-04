Lo spettacolo che risale alle radici del jazz arriva fino alla Sicilia

Sei su scherzi a parte/ Su Italia1 il meglio di 26 anni di scherzi ai personaggi dello spettacolo : A partire dalle 21.25, su Italia 1, Francesco Pannofino presenta Sei su scherzi a parte, una serata col meglio di 26 anni di scherzi ai volti dello spettacolo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Sport e spettacolo nella nostra città. La storia gloriosa illumina il nuovo che avanza - Roma doveva essere in questo cerchio magico : Una sfida avvincente che è già sinonimo di successo. Perché nasconde un modo originale di leggere il mondo della velocità, coniugando la tecnologia allo spettacolo e...

Cittadini contro banche. Domani sera a Modena uno spettacolo teatrale : Lo spettacolo parla di economia, la scienza che, ci piaccia o no, governa le nostre vite. Maria Giulia Campioli racconta come negli ultimi 60 anni sia cambiato non solo il nostro modo di vivere , ...

Liguori : "Per la Roma - a differenza di altri - conta lo spettacolo che porta alla vittoria" : Il direttore di Tgcom24: "E Roma allestisce spettacoli da quando in altre parti si viveva nelle caverne""

Che spettacolo la iFE 18 - il bolide BMW per la prossima Formula E : Si chiama BMW iFE 18 la nuova spettacolare monoposto che la casa bavarese impiegherà nel campionato elettrico della Fia a partire dall'anno prossimo. La vettura è stata creata dalla collaborazione ...

Sampdoria-Genoa 0-0 - spettacolo solo sugli spalti : poche occasioni e pareggio che accontenta di più Ballardini [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore : nuvole bianche e rosa nei parchi di Washington : Dopo un lungo e freddissimo inverno finalmente a Washington Dc sono sbocciati i ciliegi, simbolo della primavera. Uno spettacolo rosa e bianco con nuvole di fiori nei parchi e nelle vicinanze dei principali monumenti, come il...

“Che invidia!”. Simona Ventura (53 anni) in bikini : strepitosa è dire poco. Fan a bocca aperta alla vista di quella ‘cartolina’ dalle Maldive. “Sei uno spettacolo” : C’è chi l’ha data in crisi nera con il compagno, Gerò Carraro, e chi per ‘finita’ in tv, vista la lunga assenza dal piccolo schermo negli ultimi tempi. E invece nulla di tutto questo: su Simona Ventura e il figlio del marito di Mara Venier, insieme da sette anni, splende il sole e anche professionalmente tira un bel vento per lei. Con Gerò Super Simo si è concessa una mini luna di miele alle Maldive, come testimoniano ...

Prima che sia notte - lo spettacolo in memoria della strage di Pizzolungo : Il Teatro Ariston di Trapani, gremitissimo di pubblico, ha ospitato stamattina il primo appuntamento di 'Non ti scordar di me', la settimana della memoria istituita dal Comune di Erice, in ...

Barcellona-Roma 0-0 LIVE - i giallorossi cercano l’impresa : che spettacolo al Camp Nou [FOTO] : Barcellona-Roma LIVE – Dopo la brutta sconfitta della Juventus nella partita di ieri contro il Real Madrid, le speranze di qualificazione per le squadre italiane sono tutte nelle mani della Roma, partita difficilissima contro il Barcellona. Le chance di passaggio del turno passano dalla partita di oggi, la squadra di Di Francesco deve provare a limitare i danni e poi giocarsi tutto nella gara di ritorno. La Roma proverà a giocare con ...

Regina Baresi e 'Calciatori Brutti' - che spettacolo il 'Neymar Jrs Five' / VIDEO : Sbarca a Milano il 7 aprile la tappa del Neymar Jr's Five, il torneo organizzato da Red Bull con una formula che valorizza lo show: ecco come iscriversi

Il Manchester City è clamoroso - dominio anche contro l’Everton : in Bundesliga spettacolo Bayern : Non si ferma la corsa del Manchester City, per festeggiare la vittoria della Premier League è solo questione di tempo. dominio anche contro l’Everton per la squadra di Guardiola, in gol Sane, Gabriel Jesus e Sterling già nel primo tempo. Nella ripresa Bolasie firma il definitivo 1-3. Successo casalingo per 2-0 dello United contro lo Swansea, ok il Liverpool contro il Crystal Palace. In Bundesliga successo clamoroso del Beyern Monaco contro ...

Hotel Messi - l’attaccante protagonista anche fuori dal campo : spettacolo ad Ibiza [FOTO] : 1/13 www.booking.com ...

Luna blu nel cielo di Pasqua : quando vederla. spettacolo : occhi all’insù - non vi dimenticate. Perché non accadrà per anni : A Pasqua con gli occhi al cielo. Uno Spettacolo: brillerà la seconda (dopo quella di gennaio) e ultima Luna blu del 2018. Un evento che si è verificato l’ultima volta nel 1999 e che non si ripeterà prima del 2020, ecco Perché non andrebbe perso. Ma cosa significa ‘Luna blu’? Secondo la tradizione anglosassone viene definita così la seconda Luna piena apparsa nello stesso mese. La definizione di ‘Luna blu’ è ...