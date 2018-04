Livorno | Braccialetto elettronico spazzini Polemica dei sindacati La risposta di Nogarin

Braccialetto elettronico a Livorno per gli spazzini. Forte polemica. Norme vigenti quali sono : Infuria la polemica sui Braccialetti elettronici per il controllo, o presunta tale, secondo alcuni, per gli spazzini di Livorno. Ma cosa dicono le regole attuali?.

Livorno - braccialetto elettronico agli spazzini : la protesta della Cgil Video : Gli spazzini di #Livorno saranno dotati di un braccialetto elettronico funzionale alle operazioni di svuotamento dei cestini. La decisione del Comune guidato da Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle, ha suscitato le immediate proteste del sindacato Cgil che ha sollevato dubbi sulla legittimita' dell'utilizzo di sistemi di controllo ritenuti limitanti della liberta' dei lavoratori. Circostanza smentita da Nogarin, che si trova ora ad affrontare ...

Livorno - polemica per gli spazzini obbligati a portare al lavoro il braccialetto elettronico : La misura del Comune per certificare lo svuotamento dei nuovi cestini e le proteste dei sindacati contro la «misura inaccettabile»

Lavoro : Fp Cgil - no a braccialetto elettronico per operatori ecologici Livorno : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “è una misura inaccettabile che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”. è questo il commento della Funzione Pubblica Cgil in merito alla decisione di un’azienda di Livorno di introdurre i braccialetti elettronici, in stile Amazon, per controllare il Lavoro degli operatori ecologici, un braccialetto che ‘dialogherebbe’ con il cestino per controllare che venga svuotato. ...

