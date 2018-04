Livorno | braccialetto elettronico agli spazzini | la protesta della Cgil

Livorno - polemica per gli spazzini obbligati a portare al lavoro il braccialetto elettronico : La misura del Comune per certificare lo svuotamento dei nuovi cestini e le proteste dei sindacati contro la «misura inaccettabile»

Lavoro : Fp Cgil - no a braccialetto elettronico per operatori ecologici Livorno : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “è una misura inaccettabile che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”. è questo il commento della Funzione Pubblica Cgil in merito alla decisione di un’azienda di Livorno di introdurre i braccialetti elettronici, in stile Amazon, per controllare il Lavoro degli operatori ecologici, un braccialetto che ‘dialogherebbe’ con il cestino per controllare che venga svuotato. ...

