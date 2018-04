L’Italia ricoperta di Sabbia! 15 Aprile 2018

15/04/2018 : L’Italia ricoperta di sabbia! : Come era già stato accennato all’interno di questa pagina l’Italia verrà attraversata nel corso della giornata di domani da un’abbondante massa di pulviscolo sahariano in sospensione. Per molte regioni la portata dell’evento sarà quasi storica: ci attendono cieli giallastri e un tiepido scirocco. Le precipitazioni saranno relativamente scarse, ma qualora presenti esse recheranno ingenti quantità […]

Giornata internazionale delle foreste : L’Italia ricoperta per oltre un terzo da boschi - in 100 anni superficie raddoppiata : In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o ...