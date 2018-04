L’Italia ricoperta di Sabbia! 15 Aprile 2018 : Come era già stato accennato all’interno di questa pagina l’Italia verrà attraversata nel corso della giornata di domani 15 Aprile da un’abbondante massa di pulviscolo sahariano in sospensione. Per molte regioni la portata dell’evento sarà quasi storica: ci attendono cieli giallastri e un tiepido scirocco. Le precipitazioni saranno relativamente scarse, ma qualora presenti esse recheranno […]

15/04/2018 : L’Italia ricoperta di sabbia! : Come era già stato accennato all’interno di questa pagina l’Italia verrà attraversata nel corso della giornata di domani da un’abbondante massa di pulviscolo sahariano in sospensione. Per molte regioni la portata dell’evento sarà quasi storica: ci attendono cieli giallastri e un tiepido scirocco. Le precipitazioni saranno relativamente scarse, ma qualora presenti esse recheranno ingenti quantità […]