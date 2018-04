L' Italia a rischio di un' ondata migratoria senza precedenti

BankItalia - il pil rallenta ma non cresce il rischio Italia : BankItalia, il pil rallenta ma non cresce il rischio Italia 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Italia : Unhcr - viaggi migranti più rischiosi

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

Perché i mercati non vedono un rischio-Italia : L'opzione di un governo M5S-Lega non preoccupa per i prossimi 18-24 mesi grazie al QE della BCE e a un'economia in ripresa. Ma dopo...

Terremoto Centro Italia - comitato Illica Vive : “La carta del rischio sismico è stata aggiornata?” : “Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo ...

Alcol - oltre 8 milioni gli Italiani a rischio : 800mila sono minorenni : Alcol, oltre 8 milioni gli italiani a rischio: 800mila sono minorenni L’avvertimento nella Relazione del ministero della Salute: il pericolo riguarda in gran parte gli uomini, 6 milioni, e gli anziani, quasi 3 milioni Continua a leggere

Migranti - dalla Tunisia all'Italia su gommoni veloci : 13 fermi. «Rischio terroristi a bordo» : Organizzavano viaggi di Migranti verso l'Italia con super-gommoni in grado di sfuggire ai controlli e sui quali si teme possano aver viaggiato aspiranti terroristi. La procura di Palermo ha...

[L'analisi] Senza Draghi e senza pareggio di bilancio sui mercati scatterà il "rischio Italia" : Non sarà, insomma, un'economia rombante a tirarci fuori dalla trappola dell'Iva e contorni. E non sarà neanche la Bce di Draghi. E' questa l'incognita pesante del prossimo anno e, anche questa, è una ...

BankItalia - stretta sui money transfer Rischio riciclaggio : ROMA Nuove norme, maggiore collaborazione, controllo incrociato dei dati e ispezioni stanno portando risultati nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tramite i money transfer ma ...

Rischio terrorismo : a Trieste chiuse chat Telegram pro Isis a un minorenne Italiano : Rischio terrorismo: a Trieste chiuse chat Telegram pro Isis a un minorenne italiano Il giovane verrà affiancato da un imam perché apprenda una visione più ampia dell’Islam Continua a leggere