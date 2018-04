L' intervento in Siria spacca l' unità nazionale in Gran Bretagna Scontro May-Corbyn

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione - viola il diritto”. Onu : “Evitare escalation” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro“. Poco dopo il discorso di ...

"L'intervento in Siria può appestare l'intero Medio Oriente". Intervista al generale Franco Angioni : "Quella assunta dall'Italia è una posizione giusta, dettata dalla saggezza e dalla comprensione delle lezioni della storia. Intervenire militarmente in Siria si rivelerebbe una scelta scellerata. La Nato non si tocca. Ma la Nato non può essere promotrice di avventatezza". A sostenerlo, in questa Intervista esclusiva concessa all'HuffPost, è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - Angela Merkel dice no a un intervento militare : Angela Merkel esclude una partecipazione tedesca a un intervento militare in Siria, mentre Emmanuel Macron vuole "togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche" al regime Siriano perché "non si ...

Escalation di accuse tra Trump e i russi prima dell'intervento punitivo in Siria : Dall'altra parte, è difficile pensare che la russia, che non è più l'Unione sovietica e ha un pil pro capite inferiore al Portogallo, l'Iran con i disordini in casa per l'economia che va male e la ...