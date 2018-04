Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

RISULTATI SERIE A/ L'Inter frena ancora - classifica aggiornata diretta gol live score partite (32^ giornata) : RISULTATI SERIE A: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, anticipi della 32^ giornata, in campo il 14 aprile. Attenzione al derby nerazzurro Atalanta-Inter.

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Inter - frenata per Bernard : L'Inter non affonderà il colpo per il trequartista dello Shakthar Donetsk , Bernard . Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno fatto seguire costantemente dai propri scout il brasiliano ma è arrivata la bocciatura all'affare dal punto di vista economico. Troppo alte le richieste sia per l'ingaggio che ...

Inter - tre richieste frenano l'affare Bernard : Secondo il Corriere dello Sport ci sono tre dettagli che stanno frenando l'Inter. Il primo è la richiesta di ingaggio fatta da Bernard di circa 4 milioni di euro annui bonus compresi. Il secondo è la ...

Inter-Napoli 0-0 - Sarri frena La Juve vince - ora è in testa Milan - 3 punti al 94’|Classifica : Partita tattica e controllata, spiccano un palo di Skriniar e due occasioni per Insigne ma gli azzurri falliscono il ritorno in vetta e i nerazzurri il sorpasso alla Lazio

28^Giornata : Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli : 0-0 a San Siro. Milan : scossa Andrè Silva - 3 punti d’oro. : 28^Giornata: Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli: 0-0 a San Siro. Milan: scossa Andrè Silva, 3 punti d’oro. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 28^ GIORNATA- Una giornata atipica sotto tanti punti di vista. La Fiorentina batte il Benevento 1-0 e dedica la vittoria a Davide Astori in una giornata avvolta da un clima surreale. ...

Inter - la Cina frena ancora Suning : Nel 2017 l'economia cinese ha battuto di quattro decimi le previsioni, al 6,9%, ma per quest'anno l'asticella delle attese viene rimessa allo stesso livello, +6,5%. E omettendo la canonica formula '...

Lazio - Inter - Roma : frenata Champions. Il Milan recupera su tutti : Da dopo Natale è tutto un gran frenare: le prime due se ne sono andate, la corsa a tre è poco corsa e molto cammino, con fermate. Lazio, Inter e Roma dovrebbero giocarsi i due posti Champions ...