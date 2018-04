L' industria del retro gaming potrebbe uccidere la preservazione dei videogiochi - articolo

eurogamer

(Di sabato 14 aprile 2018) Non c'è mai stato un momento migliore per giocare ai vecchi. Aziende come Nintendo e Sega stanno riconnettendo gli utenti con le proprie eredità attraverso prodotti come SNES Classic Edition e la gamma di giochi su smartphone Sega Forever, mentre tante società di terze parti come Analogue, Hyperkin,-Bit e AtGames stanno realizzando cloni di sistemi che offrono la possibilità di giocare con le cartucce originali con i vantaggi della grafica in alta definizione, i salvataggi e altri benefici moderni. Per di più, abbiamo visto giochi vintage essere pubblicati sui negozi digitali, in particolare la Nintendo Virtual Console e l'eShop di Switch, con quest'ultimo che, grazie all'azienda giapponese Hamster, propone ogni mese nuovi giochi Neo Geo sin dal lancio della console.La natura dinamica dell'videoludica e l'incredibile numero di console, ognuna dotata di ...