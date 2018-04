Ligue 1 | Nizza | solo un punto con l' Angers

Probabili Formazioni Angers-Nizza Ligue 1 - 13-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Angers-Nizza, 33^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 13 Aprile 2018 ore 20:45. Favre rilancia Srarfi, mentre tra i padroni di casa Sunu potrebbe partire dal 1′. Dopo il pareggio contro il Rennes settimana scorsa, che ha portato ad un nulla di fatto, prosegue il cammino del Nizza di Mario Balotelli, a secco ormai da qualche partita: l’avversario di questa settimana sarà l’Angers di Moulin, distante 10 ...

Probabili Formazioni Nizza-Rennes Ligue 1 - 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Rennes, 32^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 8 Aprile 2018 ore 15:00. Favre conferma lo stesso 11 che ha sconfitto il Troyes, mentre gli ospiti rilanciano Gourcouff. Sarà uno scontro diretto importante quello tra il Nizza di Favre, che nell’ultima giornata è riuscita a portare a casa un’importante successo esterno contro il piccolo Troyes, ed i Rennes, attualmente al quinto posto in classifica ma ...

Ligue 1 : Lione travolgente - bene anche il Nizza : Depay ancora decisivo con una doppietta e il Tolosa va al tappeto: il terzo posto del Marsiglia dista solo 2 punti. Nantes ko

Ligue 1 - ok il Nizza di Balotelli. Crolla il Nantes : ROMA - Il Nizza torna a vincere in Ligue 1. La squadra di Mario Balotelli ha superato in trasferta il Troyes per 2-0. Decisiva la doppietta di Plea . Malissimo il Nantes di Claudio Ranieri che cade in ...

Probabili Formazioni Troyes-Nizza Ligue 1 - 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Troyes-Nizza, 31^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17:00. Plèa in panchina, Favre si affida a Srarsi nel tridente. Garcia invece si gioca la carta Niane. Allo Stade de l’Aube il Troyes affronterà il Nizza di Balotelli in questa gara che, nel giorno di Pasqua, sarà valida per la 31esima giornata del campionato francese 2017/2018, ovvero la Ligue 1. I padroni di casa arrivano a questa gara dopo il pareggio, ...

Ligue 1 - Dani Alves regala il successo al Psg : 2-1 a Nizza : TORINO - Il Psg vince allo scadere contro un ottimo Nizza : una rete di Dani Alves punisce severamente la squadra di Favre che è riuscita a tener testa alla capolista della Ligue 1 per tutti i 90 ...

Ligue1 : il Nizza di Balotelli sfida il Paris SG : Una volta tanto qualche scintilla di emozione puo' scaturire pure nella piatta Ligue1, schiacciata dallo strapotere dei Psg. A sfidare i parigini e' il Nizza di Balotelli. Ma il match clou e', a ...

Probabili Formazioni Nizza-Psg Ligue 1 - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Psg, 30^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 13:00. Torna Balotelli dal 1′ accanto a Saint-Maximin. Anche Emery fa scendere in campo i titolarissimi. All’Allianz Riviera il Nizza di Favre, in ripresa rispetto agli ultimi mesi sotto il profilo dei risultati, ospita un Paris Saint-Germain che in campionato continua a dominare ma che, al di fuori della Francia, anche quest’anno ha deluso le ...

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...

Ligue 1 : Traore fa sorridere il Lione - pokerissimo Nizza a Guingamp : TORINO - Nel 29esimo turno di Ligue 1 , il Lione vince di misura nella sfida casalinga contro il Caen . Nel complesso poche emozioni al Parc Olympique Lyonnais, con i padroni di casa che sfoggiano un ...

Probabili Formazioni Guincamp-Nizza Ligue 1 - 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Guincamp-Nizza, 29^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 15:00. Balotelli guida ancora l’attacco di Favre, mentre in difesa ci sarà Souquet. Allo Stade de Roudourou il Guincamp ospiterà il Nizza che finalmente è ritornato a vincere grazie ad un gol del solito Mario Balotelli, il quale si è dimostrato nuovamente decisivo: il Lille è andato ko e per gli uomini di Favre sembra essersi chiuso finalmente il ciclo ...

Ligue 1 - Nizza-Lille 2-1. Balotelli fa esultare Favre : Non vinceva da quasi un mese e mezzo il Nizza. Troppo anche per Balotelli che l'ultimo gol l'aveva segnato a fine gennaio, senza poter evitare la sconfitta a Metz. Stavolta, però, l'ex rossonero ha ...

