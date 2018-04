Life is Strange | Before the Storm - Limited Edition in un' imperdibile offerta

Life is Strange : Before the Storm - Limited Edition in esclusiva offerta su Amazon Italia : Quest'oggi Amazon Italia ci offre un'offerta piuttosto interessante per tutti gli appassionati della saga di Life Is Strange.Come possiamo infatti vedere, Life is Strange: Before the Storm - Limited Edition è proposto con uno sconto del 25%, per cui potremo fare nostra la Limited Edition del celebre gioco a 29.99 euro piuttosto che 39.99.Questa versione del gioco include, oltre al disco di gioco, artbook, colonna sonora, l'episodio bonus ...

Life Is Strange : annunciata la serie di fumetti : Il publisher Titan Comics annuncia un adattamento di uno dei più grandi franchise videoludici di oggi, riporta Gamespot.Stiamo parlando di Life Is Strange, saga avrà presto una serie di fumetti tutta sua. Questa volta Titan collaborerà con Square Enix per pubblicare una serializzazione della serie, che arriverà nelle librerie più tardi quest'anno.Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, per cui non è noto chi scriverà né che illustrerà la ...

Life Is Strange Before The Storm e TT Isle of Man nella puntata di stasera di Console Generation : Preparatevi a una puntata frizzante e incoinsueta, che come al solito andrà in streaming su Spreaker alle 22:30 , dove potrete anche unirvi a noi nella chat per dire la vostra. Vi aspettiamo!

Life is Strange Before the Storm è disponibile : Per celebrare il lancio della Limited Edition di Life is Strange: Before the Storm in Europa, abbiamo creato un diorama da stampare per i fan che hanno ricevuto con il pre-order le figurine di Chloe e Rachel. Life is Strange Before the Storm disponibile da oggi I fan possono scaricare il kit in PDF al link seguente, che include tutte le istruzioni necessarie per realizzare la vostra personale scena di Life is Strange: ...

Life is Strange 2 : DONTNOD sta per presentare il nuovo capitolo : Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato dell'arrivo dell'episodio bonus "Addio" di Life is Strange: Before the Storm, riportando alcune interessanti dichiarazioni di Square Enix che raccontavano di come DONTNOD fosse già al lavoro su un seguito della serie principale. Oggi lo stesso studio ha voluto annunciare che il team presenterà Life is Strange 2 già nei prossimi mesi."Quando si chiude una porta, si apre un portone, o qualcosa di ...

Il nuovo Life is Strange si farà sentire presto - il reveal nel 2018? : Poco meno di un anno fa - nel corso del mese di maggio del 2017, all'incirca - Square Enix annunciò ufficialmente che un nuovo captiolo di Life is Strange era in sviluppo presso Dontnod Entertainment. Non si trattava di Life is Strange Before the Storm, che fu poi annunciato nel corso dell'estate e che è stato realizzato da un altro team, i ragazzi di Deck Nine - che proprio ieri, tra l'altro, hanno rilasciato l'episodio bonus intitolato ...

Disponibile un episodio bonus di Life is Strange : Before the Storm : Deck Nine Games e Square Enix hanno annunciato con un comunicato di aver appena reso Disponibile "Addio", un episodio bonus di Life is Strange: Before the Storm per PC, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno inoltre diffuso un trailer per questo episodio, che anticipa la trama di "Addio". "Non vediamo l'ora che i fan giochino all'episodio", ha dichiarato Jeff Litchford, vicepresidente presso Deck Nine Games. "Il ritorno di Max è il modo perfetto ...

