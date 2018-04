LIBIA | MORTO IL GENERALE HAFTAR Arrivano conferme | braccio destro di Gheddafi | poi

LIBIA - media : “E’ morto a Parigi il generale Haftar” ma è giallo : Libia , media : “E’ morto a Parigi il generale Haftar” ma è giallo La notizia è stata confermata da fonti diplomatiche, mentre l’Esercito Nazionale libico per ora smentisce Continua a leggere

LIBIA : morto il generale Haftar - era il principale oppositore di Tripoli : Libia: morto il generale Haftar, era il principale oppositore di Tripoli Era ricoverato in ospedale a Parigi da una settimana per un’emorragia cerebrale. La notizia di un suo malore si inseguiva da giorni. La notizia è stata confermata da fonti delle autorità di Tripoli all’agenzia di stampa russa Ria.Continua a leggere Era ricoverato in ospedale […]