Libia | media | E' morto a Parigi il generale Haftar ma è giallo

Libia - media libici : “Il generale Khalifa Haftar è morto”. Ora possibile “rottura dello stallo” : Il generale libico, Khalifa Haftar , comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, sarebbe morto. Lo ha riferito sul proprio account Twitter il sito d’informazione Libya Observer, spiegando che la notizia sarebbe stata confermata da “fonti diplomatiche”. Molti media libici , tra cui Libyan Express e Alnabaa Tv, stanno rilanciando in questi minuti la notizia della morte dell’’uomo forte della ...

Libia - media : raid Usa uccide terroristi : 01.35 Un raid aereo delle forze armate statunitensi ha colpito una casa nel sud della Libia dove,a quanto si apprende, era in corso un summit di terroristi. Due leader sarebbero morti, stando a quanto riportato da Al Arabiya che cita il portavoce del premier libico.Il raid "coordinato" dal governo del primo ministro Fayez al-Sarraj, aveva come obiettivo "una riunione di leader terroristi" in una casa nella regione di Ubari,a circa 1.000 km a ...