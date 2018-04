Lenzuola | l' esperto | ogni quanto vanno cambiate | perché il sudore è pericoloso

liberoquotidiano

: Il cambio delle lenzuola: ciò che dovete assolutamente sapere (e soprattutto fare) - Libero_official : Il cambio delle lenzuola: ciò che dovete assolutamente sapere (e soprattutto fare) -

(Di sabato 14 aprile 2018) Un microbiologo dell'Università di New York, Philip Tierno, lancia l'allarme sulle colture di funghi e batteri che possono annidarsi fra le nostree potrebbero farci ammalare. L'umidità è un fattore importantissimo per la proliferazione dei microbi e considerando che in media un essere uman