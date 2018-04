Lega | incontro a Catanzaro | presente l' onorevole Furgiuele

UniSalento : ricomincia il percorso itinerante "educazione alla cittadinanza attiva" con l'incontro "Legalità e giustizia" : Meschini , docente di Storia della Scienza in Età Moderna, Corso di laurea in Filosofia , Università del Salento, . di Serena Pacella Coluccia Ultima modifica: 10 aprile 2018 16:45 Ultima modifica: ...

Di Maio : “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro” : Di Maio: “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd: presto incontro con loro” Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: “Incontrerò la Lega, non c’è una coalizione”. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da […]

Di Maio : "Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro" : Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: "Incontrerò la Lega, non c'è una coalizione". Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da Forza Italia l'appello a partire dal centrodestra. Salvini: "Mettere da parte i personalismi".

Di Maio : “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro” : Di Maio: “Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd: presto incontro con loro” Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: “Incontrerò la Lega, non c’è una coalizione”. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da […]

Di Maio : "Contratto alla tedesca o con la Lega o con il Pd : presto incontro con loro" : Di Maio smentisce di voler spaccare il Pd. Discorso diverso per il centrodestra: "Incontrerò la Lega, non c'è una coalizione". Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo ma prima delle parole di Di Maio; da Forza Italia l'appello a partire dal centrodestra. Salvini: "Mettere da parte i personalismi".

Rosato : Di Maio 'chiama' il Pd per farsi forte con la Lega. Non ci sono le premesse per un incontro : Il deputato Pd e vice presidente della Camera replica al contratto di governo rilanciato in queste ore dal capo politico del Movimento cinquestelle

Lega-M5s - fase di stallo. Incontro dopo le prime consultazioni? : In vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, proseguono i contatti fra i Cinquestelle e la Lega. L'Incontro fra Di Maio e Salvini probabilmente slitterà dopo il primo ...

Lega - schiaffo ai 5Stelle sul reddito di cittadinanza. Incontro M5S-capigruppo. Con Fi resta il nodo di Berlusconi : Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il paese'. Certo, nei rapporti tra Forza Italia e Cinquestelle resta un ostacolo il futuro ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Governo : in corso incontro M5S-Lega : Roma, 29 mar. , AdnKronos, E' in corso a Montecitorio l'incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, ...

Governo : in corso incontro M5S-Lega : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ in corso a Montecitorio l’incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per la Lega. Subito dopo i grillini, che hanno voluto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la ...

Li Keqiang - incontro con la deLegazione del congresso Usa : Secondo quanto affermato dai parlamentari statunitensi, le relazioni Usa-Cina sono tra i rapporti bilaterali più importanti al mondo, per questo il congresso degli Stati Uniti desidera portare avanti ...

Incontro tecnico Mediapro con Infront e Lega a domani a milano : Niente cena ma un Incontro tecnico domani a milano tra Mediapro, Infront e la Lega di Serie A. La società spagnola si vedrà con i rappresentati di Infront e Lega Serie A insieme ai Legali delle parti per affrontare le questioni tecniche Legate al pronunciamento dell’Antitrust. Oltre al presidente di Mediapro Jaume Roures dovrebbero esserci Luigi De Siervo Ad di Infront Italia e il sub commissario della Lega A Paolo Nicoletti. In questa ...

Hello - CRISPR! Al MUSE il primo incontro Legato alla mostra “GENOMA UMANO” : primo evento culturale collegato alla mostra “GENOMA UMANO. Quello che ci rende unici”, l’esposizione temporanea inaugurata lo scorso 23 febbraio al MUSE MUSEo delle Scienze. Il 6 aprile, alle 20.45, il MUSE propone “Hello, CRISPR!”, un incontro con Anna Meldolesi – giornalista scientifica e autrice di “E l’uomo creò l’uomo. Crispr e la rivoluzione dell’editing genomico” il primo saggio divulgativo sul tema pubblicato in Italia ...