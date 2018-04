Le immagini delle esplosioni nei video amatoriali e nelle riprese della tv di Stato

Siria - iniziato nella notte l’attacco coordinato di Usa - Francia e Regno Unito. Le immagini delle bombe : “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso, in coordinamento con Francia e Regno Unito. “Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine ...

Sparatoria sul lungomare - il pistolero nelle immagini delle telecamere : Si cerca un'automobile scura, vista schizzare lungo via Chiatamone subito dopo gli spari in direzione di via Nazario Sauro e che poi avrebbe svoltato verso via Acton. Le telecamere di sorveglianza, ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

TECNOLOGIA/SITI INTERNET L'IMPORTANZA DELLE immagini : Tutti i SITI INTERNET che visualizziamo ogni giorno sono infarciti da decine di IMMAGINI di ogni tipo. La motivazione per questo metodo, abbastanza aggressivo, di utilizzo DELLE IMMAGINI sta nel fatto ...

Google ha comprato una delle più grandi piattaforme di immagini Gif : E’ la più grande piattaforma di GIF, le immagini animate che spopolano ovunque su Web, in particolare su Messenger, Twitter e WhatsApp. Si chiama Tenor, è una startup fondata nel 2014 basata a San Francisco, ed è l’ultima acquisizione di Google. Un affare, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, da 12 miliardi di ricerche e 300 milioni di utenti al mese, secondo quanto dichiarato da Tenor, che ...

Huawei P20 compare in immagini reali con parte delle specifiche tecniche : I nuovi Huawei P20 e P20 Pro verranno annunciati ufficialmente domani nel corso di un evento dedicato a Parigi, nel frattempo è appena trapelato il packaging di vendita di P20, insieme ad alcune immagini reali che ritraggono il device (che sembrerebbe essere un prototipo) e buona parte delle specifiche tecniche. L'articolo Huawei P20 compare in immagini reali con parte delle specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Nuovi guai per Diprè - usa immagini delle trasmissioni di Benedetta Parodi per video con droga e sesso : a giudizio : Nuovi guai per Andrea Diprè, l'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi. Il gup di Trento Marco La Ganga ha deciso l'imputazione coatta per un trentino che ha montato immagini di una trasmissione ...

Buona Domenica delle Palme! Ecco immagini - VIDEO - FRASI - PROVERBI e CITAZIONI per gli auguri [GALLERY] : Oggi, 25 marzo 2018 è Domenica delle Palme: la ricorrenza non cade sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno. Quest’anno la Pasqua sarà celebrata il 1° aprile, e di conseguenza la Domenica delle Palme è appunto il 25 marzo. Con la Domenica delle Palme, si dà inizio alla ...

immagini buona domenica delle Palme 2018 : migliori frasi di auguri da condividere su WhatsApp il 25 marzo : Le migliori Immagini di buona domenica delle Palme 2018 saranno di certo le protagoniste di domenica 25 marzo, nell'ultimo weekend immediatamente precedente alla settimana di Pasqua. Anche le frasi per rivolgere un pensiero di pace e serenità ad amici e parenti non potranno mancare in particolar modo su WhatsApp o sui social come Facebook e similari, come è oramai consuetudine per qualsiasi tipo di ricorrenza religiosa o meno. Liturgicamente ...

The Handmaid’s Tale 2 - le prime immagini delle colonie : Il prossimo aprile arriverà su Hulu, e poco dopo anche da noi su Tim Vision, l’attesa seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie che ha conquistato l’anno scorso il pubblico con la sua dolorosa distopia e i riferimenti attuali al trattamento delle donne. Ancora poco si sa sul destino delle ancelle al centro della vicenda, ma in queste ore perlomeno è stata diffusa un’immagine che rivela il futuro di una delle ...

Bastonate - spinte e sputi nel cibo : le immagini choc delle due badanti arrestate a Trapani : La scuotevano con forza prima di lavarla e vestirla, le sputavano nel cibo, la schernivano e arrivavano perfino a darle Bastonate in testa: per questo due badanti sono state arrestate a Trapani con l'...

Buon 8 marzo e migliori auguri Festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

Google - il riconoscimento intelligente delle immagini arriva su tutti gli smartphone : (Foto: Google) Una delle caratteristiche più interessanti degli smartphone Pixel di Google è sicuramente la possibilità di utilizzare la loro fotocamera in congiunzione con gli algoritmi di intelligenza artificiale in forze alla casa di Mountain View; la funzione si chiama Google Lens e riconosce gli oggetti inquadrati dall’obiettivo — come oggetti di consumo e luoghi caratteristici — per descriverli sullo schermo. Da oggi però gli ...