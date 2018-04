Le date dell’instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala | da Milano a Vicenza ad aprile e

Nuove date dell’instore tour di Federica Carta per Molto più di un film : tutti gli eventi firmacopie : L'instore tour di Federica Carta inizierà il prossimo 13 aprile dal negozio Discoteca Laziale di Roma. L'artista presenterà l'album Molto più di un film, il suo primo progetto discografico di inediti che segue la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 16, in onda tra il 2016 e il 2017. Federica Carta ha raggiunto la fase serale del programma ma non ha trionfato nella sua categoria. A vincere il circuito ...

Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...

Rimandate due date dell’instore di Benji e Fede - causa malattia : tutti i dettagli : L'instore di Benji e Fede ha subito una piccola variazione. A causa della leggera febbre di Benji, il firmacopie di Bologna del 20 marzo si svolgerà con la sola presenza di Fede, mentre le date di Andria e Reggio Calabria, del 21 e 22 marzo, sono state Rimandate a data da definire. Benjamin Mascolo ha quindi dovuto cedere il passo alla febbre, che lo terrà a casa per i prossimi giorni. I prossimi instore, da tenersi in settimana, saranno ...

Le date dell’instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary : L'instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary inizierà il prossimo 15 marzo dal negozio Mondadori Megastore di Milano (Marghera) dove l'artista firmerà le copie ed incontrerà i fan alle ore 18.00. A seguire, l'instore tour di Valerio Scanu toccherà le principali città italiane per alcuni appuntamenti nelle librerie che vedono l'artista impegnato fino alla fine del mese di marzo. Il giorno 16, ...

Nuove date dell’instore tour di Mr.Rain per l’album Butterfly Effect : tutti gli eventi firmacopie : Prosegue l'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect, il nuovo album di inediti pubblicato il 26 gennaio scorso. Il tour di firmacopie riprende l'8 marzo da Pescara, e proseguirà per tutto il mese di marzo nelle principali città italiane, prima di concludersi il 20 marzo a Saronno e Varese. Butterfly Effect è il secondo progetto discografico del giovane rapper bresciano, che fa seguito all'album Memories pubblicato due anni fa. Il disco ...

I Ministri hanno annunciato le date dell’instore tour di “Fidatevi” : Se non vedi l’ora di incontrare I Ministri segnati le date dell’instore tour di “Fidatevi”, il loro prossimo disco di inediti in uscita il 9 marzo. Davide Autelitano (voce e basso), Michele Esposito (batteria) e Federico Dragogna (chitarra) faranno tappa in 10 città italiane per incontrare di persona i loro fan. Nel post qui sopra hanno anche annunciato anche l’arrivo di un nuovo singolo, il secondo estratto dal ...

Rimandati i firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze : le nuove date dell’instore tour : Gli appuntamenti firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze sono stati posticipati. Il cantante ha comunicato stamattina di essere costretto a rimandare le prime due tappe dell'instore tour promozionale dopo Sanremo 2018 a causa delle sue condizioni di salute che non gli consentono di far fronte all'impegno preso. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con febbre alta e cali di pressione", spiega Giovanni Caccamo con un post su ...