L' attacco in Siria | una questione che spacca ancora di più il centrodestra

Siria - Trump : 'attacco perfetto - missione compiuta' : "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. missione compiuta. Sono orgoglioso delle nostre forze militari che saranno presto le migliori che il nostro Paese abbia mai avuto. Grazie alla Francia e alla ...

attacco in Siria - Trump : “Missione compiuta - sono orgoglioso delle nostre forze armate” : Il presidente Donald Trump su Twitter: "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Alle 17 italiane è stato convocato il Consiglio di Sicurezza Onu per una riunione d'emergenza richiesta dalla Russia.Continua a leggere

attacco Siria - annuncio di Trump : "Necessario - missione compiuta" | : Il presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa, ha spiegato che l'utilizzo di armi chimiche ha reso indispensabile l'intervento di Usa, Regno Unito e Francia. Più tardi su Twitter: grazie ...

attacco in Siria - i dettagli del raid : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cooperazione con le sue controparti francesi e britanniche, ha autorizzato nella notte un raid missilistico contro obiettivi associati al programma ...

Raid contro 3 obiettivi in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Putin : atto di aggressione. Teheran : criminali : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di Usa - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...

attacco in Siria : l’inquietante boato delle esplosioni nel buio della notte di Damasco [VIDEO] : Ecco il boato delle esplosioni nel buio della notte di Damasco: Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno effettuato un raid aereo sui cieli della capitale della Siria allo scopo di colpire i depositi e i laboratori di armi chimiche, impiegati durante un Attacco nella regione del Ghouta. Per approfondire: Siria, raid aerei lanciati da USA, Regno Unito e Francia: “Colpite strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi ...

attacco Siria - Israele e Turchia con Usa : 13.35 Israele definisce "legittima" l'azione militare degli Stati Uniti in Siria,affermando che il regime di Damasco continua le sue "azioni mortali". Lo ha affermato un funzionario dello Stato ebraico che ha voluto restare anonimo. Il placet all'operazione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria arriva anche dalla Turchia. Il ministero degli Esteri di Ankara parla infatti in una nota di Attacco "appropriato".

attacco in Siria - 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte : Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l'obiettivo, secondo gli Alleati, è solo scoraggiare l'esercito Siriano dall'uso delle armi chimiche. O, come dice la Russia, punire una Siria vincente.Continua a leggere

attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento : Un centinaio di missili [VIDEO] , un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unità navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti , Francia e Regno Unito , ...

attacco in Siria - 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte : Attacco in Siria, 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l’obiettivo, secondo gli Alleati, è solo scoraggiare l’esercito Siriano dall’uso delle armi chimiche. O, come dice la Russia, punire una Siria vincente.Continua a leggere Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l’obiettivo, secondo gli […]

Siria - Gentiloni : attacco non partito da basi Italia. No a escalation - : Per il premier l'azione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia è una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Alleanza con Washington rimane "molto forte". Informativa urgente in Senato il 17 ...

Il generale Vincenzo Camporini a Huffpost sull'attacco in Siria : "Non è l'inizio di una guerra globale" : "Non siamo all'inizio di una guerra globale che veda in campo americani e russi. Ciò che è avvenuto nella notte si può considerare un atto puramente dimostrativo. Che non può avere alcuna finalità strategica se non quella di mandare un messaggio di sostegno alle petromonarchie del Golfo, e in particolare all'Arabia Saudita, che sono molto preoccupate dell'espansionismo iraniano". I venti di guerra in Siria ...

attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...