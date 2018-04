L’aerospazio sbarca nelle Marche | ecco Aerospacelab | dalla Silicon Valley a San Marcello

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) L’aerospazio, nel piccolo Comune di San(Ancona), dove si trova una startup specializzata in attività sperimentali nell’astronautica e in sistemi per l’aviazione e la difesa, e anche di una associazione che il cui obiettivo è creare nella regione una community di tecnici, ricercatori, professionisti e di imprese nel settore. Se ne parla oggi nell’evento “Spazio al Futuro”, organizzato dall’Associazione Spazio4, insieme all’incubatore The Hive, al Comune di Sane alla startup italianache qui ha sede dal 2017 dopo il ritorno. Il sogno dell’Associazione Spazio4è quello di trasformare lein un polo attrattivo per il settore aerospaziale, dando vita ad un ‘ecosistema’ regionale con aspirazioni nazionali e globali. “E’ una ...