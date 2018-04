La UWP di Netflix per Windows 10 introduce il supporto alla modalità picture-in-picture

surface-phone

(Di sabato 14 aprile 2018) Fortunatamenteè una di quelle compagnie che più supporta il Microsoft Store di10 aggiornando sempre la propria app alle ultime novità della piattaforma. E così, dopo aver introdotto la risoluzione 4K e l’audio Dolby Atmos, la UWP ufficiale del servizio di streaming più famoso al mondo ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo updateversione 6.59.265.0 portando con sè, oltre i classici fix di bug, anche il pieno-in-di10. Per chi non la conoscesse, si tratta di una funzionalità che consente all’utente di impostare una finestra ridimensionabile che appare sempre in sovraimpressione: nella fattispecie, conpotrete da oggi guardare i film in un riquadro mentre state facendo altre attività con il dispositivo. Link al download(Free,Store) →