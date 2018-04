La spesa alimentare aumenta del 3 | 2% nel 2017

Torna a salire la spesa alimentare. Gli italiani riscoprono la Dieta mediterranea : In una fase positiva per l' export , l'associazione auspica che questi segnali buoni per l'economia - si consideri che la spesa alimentare è la principale componente del budget delle famiglie, dopo l'...

Un prodotto alimentare su quattro nel carrello della spesa a rischio "fake" : È a rischio "fake" nel carrello della spesa un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta...

Made in Italy - Coldiretti : 1/4 della spesa alimentare resta anonima : Con la decisione di accelerare sull’etichettatura di origine obbligatoria anche per la pasta e per il riso di fronte alle incertezze comunitarie si realizza un passo determinante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una situazione in cui però ancora 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione del Pasta Day organizzato alla scadenza ...