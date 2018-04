vanityfair

: La sconfinata tristezza di Ben Affleck - Vanity - m_e_d_e_r_u2 : La sconfinata tristezza di Ben Affleck - Vanity - chloetkgdrr : Lo so è di una tristezza sconfinata questa cosa -

(Di sabato 14 aprile 2018) Nel marzo del 2016, Jennifer Garner si era appena separata dal marito con cui era sposata da dieci anni, l’attore e regista Ben, quando Vanity Fair le ha chiesto di commentare quello che la rivista ha definito il «tatuaggio da crisi di mezza età» del suo ex: un grande tatuaggio a colori di una fenice che risorge dalle ceneri. «Sa cosa direbbero nella città dove sono nata? “Benedetto sia il suo cuore”», ha detto Garner con sarcasmo, aggiungendo poi: «Io sarei le ceneri?… Mi rifiuto di essere le ceneri». Quando quello stesso mese è stato interrogato sul tatuaggio,ha insistito sul fatto che fosse temporaneo. «È finto, è per un film», ha detto a Mario Lopez, conduttore del programma televisivo in onda su più reti Extra.è stato una delle celebrità maschili di punta per quasi due decenni. Lo abbiamo conosciuto come Ben, l’attore ...