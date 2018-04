La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il mandato

Esecutivo - i 5 nomi in campo e l’ipotesi di un “governo del presidente” : I leader di Lega e Movimento 5 Stelle, i presidenti di Camera e Senato e la carta Giorgetti. Il numero due del Carroccio rimetterebbe in gioco il Pd. A giorni la scelta del Quirinale

Prima convocazione del Consiglio comunale da parte del neo presidente Francesco Russo : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare, per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari'. Intanto Russo è già ...

Mattarella pronto a giocare la carta di un esecutivo del presidente : Come previsto, Sergio Mattarella ha scandito l'ultimatum. L'ha fatto denunciando l'avvitamento dei partiti, usando la parola 'stallo', definizione raramente utilizzata al Quirinale. E vestendo i panni ...

Usa : il vicepresidente Pence vedrà presidente del Messico Nieto : Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence vedrà sabato mattina il presidente messicano Enrique Peña Nieto per un incontro a margine del Summit delle Americhe in corso in Perù. La notizia è stata ...

Consultazioni elettorali : Mattarella pensa ad un Governo del presidente [LIVE] : ... Mattarella avrebbe concesso 4-5 giorni - fino a martedì o mercoledì - ai partiti politici per trovare una soluzione politica alla crisi. Il Presidente della Repubblica infatti ha una ragione in più ...

Inquietudine per Fico. Tra gli M5s cresce la paura di un preincarico al presidente della Camera che brucerebbe Di Maio : La paura che si bruci Luigi Di Maio attraverso Roberto Fico. È questa l'Inquietudine che vivono ora i vertici del Movimento 5 Stelle. Considerato lo "stallo", parola pronunciata dal Capo dello Stato per illustrare l'attuazione situazione politica, i grillini si possono trovare di fronte a uno scenario che non avevano minimamente previsto.Nell'urgenza di formare un nuovo governo data la delicatezza del momento internazionale, al netto del ...

Il presidente della Regione Lombardia : no ai Pride - sì al Family Day Video : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, [Video] Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterra' i Pride che si terranno in #Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovra' essere ...

Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride : Il leghista Attilio Fontana ha detto che è divisivo, a differenza del Family Day, visto che «tutti riconoscono il valore della famiglia» The post Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride appeared first on Il Post.

Mattarella pensa alla Casellati "Sono pronta a ricevere l'incarico"Mandato alla presidente del Senato? : Governo, la Casellati apre al suo incarico: "Se Mattarella mi affidasse il mandato esplorativo non potrei dire di no". Ma chiede al M5s di rimuovere il veto imposto alla Lega su Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella - le tre strade per un governo : Giorgetti - Casellati o esecutivo del presidente. La decisione a brevissimo : E adesso? Dopo il secondo giro di consultazioni lo stallo sembra continuare. L'intesa tra Lega e M5s pareva più vicina, poi quella frase di Silvio Berlusconi che ha scatenato il pandemonio politico. ...

Dal preincarico a Giorgetti al governo del presidente : le carte di Mattarella : Nuvole barocche sovrastano il Quirinale. Sono gonfie di pioggia e nere come le fumate che escono dalla Cappella Sistina quando un Conclave non riesce a eleggere un Papa. «Si rischia che questa ...

Il presidente della Repubblica d'Armenia al Quirinale : Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica d' #Armenia , Serzh Sargsyan, ha incontrato il Capo dello Stato, Sergio #Mattarella , al Quirinale . La visita di Sargsyan è avvenuta alla presenza di ...